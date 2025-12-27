２６日、延安駅を出発する西延高速鉄道の開業一番列車。（ドローンから、延安＝新華社配信／劉一江）【新華社北京12月27日】中国陝西省の西安市と延安市を結ぶ西延高速鉄道が26日、営業運転を開始した。これにより、中国の高速鉄道営業距離が5万キロを突破し、高速鉄道の発展は新たな段階に進んだ。２６日、延安駅を出発する西延高速鉄道の開業一番列車。（延安＝新華社記者／張博文）全線開通した済鄭（山東省済南−河南省鄭州