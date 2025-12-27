俳優の磯村勇斗（33）が27日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。役作りについて語った。昨年大きな反響を呼んだTBSドラマ「不適切にもほどがある！」で秋津睦実こと「ムッチ先輩」と、そのムッチ先輩の息子という時空を超えた一人二役に挑戦した磯村。MCの「ナイツ」塙宣之、土屋伸之から役作りについて聞かれる場面があった。「やっぱり『ムッチ』っていうだけあって、背後にはマッチさん