フリーアナウンサーで俳優の八木亜希子（60）が27日、自身の冠番組であるニッポン放送『八木亜希子 LOVE & MELODY』（毎週土曜8：30）に出演。恒例だった『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』（以下／明石家サンタ）がなかったクリスマスイブについて語った。【写真】いくつになってもかわいい…八木亜希子のサンタクロース姿（明石家さんまも）1990年からクリスマス時期の深夜に生放送され、事前に