東急とJR東海が今月、クルーズトレイン「THE ROYAL EXPRESS〜TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN〜」2026年春の運行プランを発表しました。今回は新たに滋賀県の琵琶湖エリアまで足を延ばす新コースが登場します。東海道の歴史や文化、富士山の絶景、そして日本最大の湖・琵琶湖を舞台にした、3泊4日の優雅な鉄道旅です。本当に琵琶湖まで行っちゃうの！？まさかの新コースに驚き今回発表された新プランは「TOKAIDO FUJI CRUISE TRAIN 碧