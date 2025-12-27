BOYNEXTDOORの冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ系）が、2026年4月11日より全8回にわたり放送される。 （関連：BOYNEXTDOOR、“ライブアーティスト”としての強さが証明する世界ヒットの理由日本単独アリーナ公演を観て） BOYNEXTDOORによる冠番組の日本での放送は、今回が初となる。次世代を担うボーイグループとして、世界中にファンを抱えるBOYNEXTDOORだが、日本の“ト