サンフレッチェ広島は27日、湘南ベルマーレのFW鈴木章斗(22)が完全移籍で加入することを発表した。鈴木は湘南で10番とキャプテンを担い、今季J1リーグ戦では37試合に出場して9得点を記録。チームは19位でJ2降格となった。広島加入に際し、公式サイトを通じて「このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります!」と決意を語っている。湘南の公式サイト上では「正直、この決断を