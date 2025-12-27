健康診断で胃ポリープといわれると驚く方も少なくないのではないでしょうか。胃ポリープは胃の粘膜がおできのように隆起したもので、腫瘍ではない良性のものが多いといわれています。 ポリープが小さいうちは経過観察することも多いのですが、大きくなったりがん化したりした場合は内視鏡を使って切除することもあります。 胃ポリープを切除となると、食事や日常生活に影響が出るのではないかと不安にな