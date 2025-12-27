11月にラオスを公式訪問された愛子さま。民族衣装を着て文化を体感、不発弾の被害を伝える施設も訪ね、若い世代とも交流して親善を深められました。ご訪問を通して浮かび上がるのは、父・天皇陛下の考えとの“共通点”です。■「両国の懸け橋となって美しい花を」…ラオス語をまじえ笑顔でスピーチ――先月、ラオスを公式訪問された時の愛子さまですね。訪問２日目、国家副主席主催の歓迎晩さん会で初めてのスピーチに立ち、乾杯さ