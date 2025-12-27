ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員がロシア外務省の高官らと会談し、北方領土の元島民による墓参の再開などを求めました。鈴木宗男議員は26日、モスクワでルデンコ外務次官やロシア上院のコサチョフ副議長らと会談し、その後、会見を行いました。自民党鈴木宗男 参議院議員「北方墓参、元島民の平均年齢は90歳になってしまった」鈴木氏によりますと、元島民による墓参の再開をルデンコ氏に訴えたほか、一連の