アメリカのトランプ大統領は、ウクライナとロシアの和平交渉について、自身が主導権を握る考えを強調しました。トランプ氏は26日のインタビューで、「ゼレンスキー大統領は私が承認するまで何もできない」と述べ、和平交渉で自らが主導的な立場にあるという認識を示しました。その上で、28日に予定されているゼレンスキー大統領との首脳会談について、「うまくいくだろう」と前向きな見通しを示し、ロシアのプーチン大統領との協議