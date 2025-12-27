元ＳＫＥ４８でソロアイドルの江籠裕奈（２５）が、５枚目シングル「Ｄ∞ｌｌ」（ドール）をリリースした。グループ卒業後、ソロ活動を開始し、今年は東名阪ツアーを成功させた。３ｒｄ写真集「ＩＤＯＬｏｖｅ」も発売するなど「充実していた」という２年目を振り返った。最新シングルは「人形目線」という珍しい楽曲。まるで童謡のような、かわいいイントロなど江籠らしさも表現された。「人間以外の気持ちになって歌うと