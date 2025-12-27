お笑いコンビたくろうのきむらバンド（35）が27日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、相方の赤木裕（34）の体調不良を報告した。きむらは「赤木の体調不良により本日の漫才劇場を黒帯さんに代演していただきます」と報告。「楽しみにして頂いた方本当に申し訳ございません!!」と謝罪した。続けて「また元気になって2人で漫才頑張りますのでよろしくお願い致しますなお僕はコーナーMCで出させて頂きますのでよろ