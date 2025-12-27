アイドルグループ・AND CaaaLLでも活動中の豊田ルナの等身大抱き枕カバーと等身大タペストリーが、「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で2026年1月6日（火）までの期間限定で再販売を実施中。本企画は、クリスマスシーズンから年末年始にかけて実施される復刻販売となっており、両商品を購入できる機会は今回が最後となる。 豊田ルナ 「等身大抱き枕カバー」は、豊田ルナの水着グラビア写真が両面にデザ