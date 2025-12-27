テレ東にて、2026年1月1日（木）深夜24時40分から、「大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026」を放送します。毎週月曜に放送中の「プレミアMelodiX!」も放送25年目に突入！今回、６回目となる年末年始の特番をますますパワーアップしてお届けします！話題のあの曲や懐かしの名曲など、新年を彩る豪華アーティストが登場。見どころ満載の冬の祭典をMCの南海キャンディーズが盛り上げます！お楽しみ