何かと慌ただしい年末年始。「もうすぐ帰省するのに、手土産を買う時間がない!」「ぎりぎりまで仕事をしていて、手土産を用意できなかった」と焦っていないだろうか。そこで本記事では「東京駅で新幹線発車前に購入できる」をテーマに、すぐに買えるのに喜ばれる実力派の手土産を3商品セレクト。様々な手土産の中から、グランスタ東京の広報担当者が「時間がなくてもこれを選んでおけば間違いナシ!」と太鼓判を押す品を、販売場所