【モデルプレス＝2025/12/27】女優の本田望結が12月25日、自身のInstagramを更新。サンタクロースのコスチューム姿を披露し、話題となっている。【写真】21歳子役出身女優「ふわふわで可愛い」ファン悶絶のサンタコスプレ姿◆本田望結、サンタコスプレ披露本田は「メリークリスマス」とコメントし、サンタクロースのコスチュームを着用した写真を投稿。おちゃめな表情のショットや、カメラに向かってにっこり笑ったショットなどを