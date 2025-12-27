12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』にて、福山雅治「木星feat.稲葉浩志」が特別企画としてテレビ初披露されることが決定した。「木星 feat. 稲葉浩志」は、福山雅治が作曲・編曲・プロデュースを務め、稲葉浩志が作詞を手掛けた福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌だ。福山にとって稲葉は、アーティストとして人間性も含め、愛して止まない存在であり、2014年には稲葉のオフィシャルサイト“en-zine(エンジン