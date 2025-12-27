ウッチャンナンチャン・内村光良（61歳）が、12月26日に放送されたバラエティ番組「うわっ！ダマされた大賞」（日本テレビ系）に出演。ドッキリを仕掛ける女優・浜辺美波に「もうちょっとオーラを消してもらえませんか」と語った。映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組スタッフになりきり、お笑いコンビ・宮下草薙がアンケートを書いている楽屋に入って、気づかれずに3つ