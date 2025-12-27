めっちゃ美人が、初となる自主企画イベント＜美人とパーティー＞を2026年2月11日に開催することを発表した。会場はライブハウス／レストランとしても人気のボウリング場＝東京・笹塚ボウルでの実施となる。＜美人とパーティー＞は、EPのリリースパーティーとして開催される。ゲスト出演するバンドはセブンス・ベガ、oh!!真珠sの2組。DJにはChibiChaelの出演が決まっており、今後追加出演者も発表予定とのこと。チケットは12月27日