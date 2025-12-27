◆ベルギーリーグ▽第２０節スタンダール１―２シントトロイデン３（２６日）ベルギー１部シントトロイデンが敵地でスタンダールに逆転勝利し、２連勝で３位をキープした。日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手５人が先発に名を連ねた一戦。前半２０分に失点したが、同２５分に相手に退場者が出て１人多い状況になると、同３５分にＦＷ後藤がゴール