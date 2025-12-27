27日、静岡県三島市のタイヤ工場で従業員15人が男に刃物で切り付けられるなどした事件で、当時工場ではシフト勤務が交代する時間帯だったことがわかりました。この事件は27日午後、三島市にある「横浜ゴム三島工場」で、従業員15人が刃物で襲われるなどしてけがをし、警察は現場にいた 三島市中の無職 小山雅貴容疑者（38）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。小山容疑者は取り調べに応じているということですが、警察は認否を