最大で9連休になる年末年始の帰省ラッシュが始まり、東海道新幹線は下りで混雑しています。連休初日の28日、浜松駅の下りホームでは、大きな荷物を抱え帰省する人などで混雑していました。JR東海によりますと新幹線は27日に下りが混雑のピークを迎える予想で、午前11時現在、静岡駅の自由席の乗車率は下りのひかりが150％、こだまが 70％となっています。下りは31日午前まで混雑が予想されていて、上りのピーク