２６日、写真展で作品を鑑賞する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津12月27日】中国天津市の東麗区文化館で26日、第6回天津市青年写真展が始まり、展示された優秀作品100点が愛好家の注目を集めた。展示は若手写真家の独特な視点を通じて、天津の歴史や国際化、市民生活を立体的に紹介している。天津市文学芸術界連合会が主催し、市の撮影家協会と同文化館が運営する。会期は2026年1月15日まで。（記者/周潤健）