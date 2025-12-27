タレントの峯岸みなみ（33）が26日放送のABEMA「秘密のママ園」（後9・00）に出演。夫婦ゲンカの納め方を明かした。トークテーマは「夫婦ゲンカの納め方ってどうしてる？」。モデルの近藤千尋に「最近ケンカした？」と聞かれると、「いや、泣いてる…。泣いちゃった。お2人に会ってない間に泣いちゃうこともありました」と赤裸々に明かした。「元々夜通し話し合い癖があったので、けっこう朝まで泣きながら話すとかもあった