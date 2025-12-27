東方神起が26日、デビュー22周年を迎えた。03年12月26日にデビューし、K−POPを代表するグループとして活動を続けている。今年も日本公演と、ソロ活動を展開するなど、活発な活躍で存在感を示した。韓国のニュース専門テレビ局YTNは27日、東方神起を特集した。「なんで、まだ東方神起なんだろう？デビュー22周年にも記録更新」のタイトルで、活動内容などを詳しく報じた。リポートでは「今年、日本デビュー20周年を迎え、全国ラ