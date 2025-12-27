12月26日、高石あかりがInstagramを更新。自身がヒロイン・松野トキ役を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のオフショットを公開し、反響を集めている。【写真】夕陽を眺めるバックSHOTも公開この日放送された『ばけばけ』第65話のラストでは、トキと、トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンの2人が夕焼けの海沿いを散歩し、最後には手を握る感動的なシーンが放送された。高石はこの放送を受けて、「今年最後の放送が終わりま