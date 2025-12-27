外務省は、タイとカンボジア間の軍事衝突を受けて、スポット情報を発出した。カンボジアのバンテアイミエンチェイ州ポイペト市やコッコン州都ケマラプーミン市では、市内全域で避難指示が発出されている。タイ国境から50キロ以内の地域では、危険レベル3（渡航中止勧告）を発出しており、直ちに避難するよう求めている。