サンフレッチェ広島は12月27日、湘南ベルマーレ所属の鈴木章斗が、J１百年構想リーグより完全移籍で加入することを発表した。2025シーズンは湘南で10番を背負った22歳が新天地を求めた。広島の公式サイトを通じて、鈴木は以下のとおりコメントした。 「はじめまして 湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります