鳥谷氏はWBC先行メンバー、予想スタメンに自身の見解を語った（C）産経新聞社12月26日、侍ジャパンの井端弘和監督は都内のホテルで来年3月のWBCに向けて、8選手の先行メンバーを発表した。ドジャース・大谷翔平、エンゼルス・菊池雄星、パドレス・松井裕樹のメジャー組に加え、国内組では沢村賞投手の日本ハム・伊藤大海、巨人・大勢も前大会に引き続き、選出された。またセ・リーグ覇者の阪神からは防御率0.17と圧巻のパフォ