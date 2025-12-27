言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、動詞としても名詞としてもなじみ深い、あの力強い響きの言葉が共通点。文字を入れ替えて、ぴったりハマる組み合わせを探してみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□にん□□とくせい□□ひ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：かく正解は「かく」でした。▼解説それぞれの言葉に「かく」を入れる