年の瀬を迎え、金沢駅では27日から年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まりました。金沢駅の新幹線ホームには列車が到着すると大きな荷物を持った家族連れらが続々と降り立ちました。JR西日本によりますと、北陸新幹線の下りの指定席は午前10時時点で「かがやき」21本中18本で、「はくたか」15本中13本で満席となっています。また敦賀駅で新幹線に接続する京都・大阪方面からの特急「サンダーバード」は29