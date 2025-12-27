２７日未明、大阪市住之江区の咲洲トンネルで、オートバイ同士が接触する事故があり、２１歳の男性が死亡しました。警察によりますと、２７日午前１時すぎ、大阪市住之江区の咲洲トンネルで、大型バイクと２人乗りのオートバイが接触する事故がありました。この事故で大型バイクを運転していた奈良市の会社員・今村優太さん（２１）が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。また、オートバイに乗っていた大阪府内