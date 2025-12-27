【バンコク共同】タイとカンボジアの両国防相は27日、タイ東部チャンタブリ県で会談し、国境地帯での軍事衝突を巡って協議した。タイ国防省関係者が明らかにした。双方の攻撃停止が議題とみられる。両国の衝突は7日に再燃し、約3週間続いている。両国は22日の東南アジア諸国連合（ASEAN）特別外相会議を受けて、対話することで一致。24日からチャンタブリ県で実務者協議を続けていた。トランプ米大統領や中国も仲介に乗り出し