俳優・奥野壮（２５）が２７日、都内で３冊目の写真集「Ｊｏｕｒｎｅｙ：）」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。作品は春ごろに、初めて訪れたシンガポールで、５日間かけて撮影。写真集としては初めての海外ロケでもあったという。カメラが趣味で、カメラを構えたカットも収められている。「僕のカメラで撮ったのでも１０００枚ほど撮りました。今までしたことがないことだったので、やってよかったなと思い