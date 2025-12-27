26日、静岡・三島市の工場で男が従業員を刃物で刺すなどして15人が負傷した事件で、男は車で正門を突破したとみられることが分かりました。26日、三島市の横浜ゴム三島工場で男が液体をまき、従業員を次々と刃物で刺す事件が発生し、警察は無職の小山雅貴容疑者（38）を逮捕しました。消防によりますと、刃物で刺された8人のうち5人は重症とみられ、ほかに漂白剤とみられる液体によって7人が負傷したということです。関係者により