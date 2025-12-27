TREASUREが爽やかさあふれるライブパフォーマンスを披露し、“YGパフォーマンス型アーティスト”としての真価を改めて証明した。【写真】アサヒ、日本の街並みに溶け込む姿が“エモすぎる”TREASUREは、12月25日に開催された「2025 SBS歌謡大典」に出演し『PARADISE（Remix）』『RUN（Band Ver.）』、そして日本人メンバー・ハルトのソロ曲『12:25 AM』の計3曲のステージを披露した。TREASUREは、3rdミニアルバムのタイトル曲『PAR