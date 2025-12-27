歌手の山本彩（32歳）が、12月26日に公開されたAKRacingのYouTubeチャンネルの動画に出演。今年の“ベストバイ”について語った。陣内智則と山本彩が今年の“ベストバイ”を振り返る企画が行われ、それぞれヒートブラシやマットレスなどを紹介。その中で、山本は「せいろ」を挙げ、「今年ブームでしたよ。蒸してました、めっちゃ。ま、今もですけど。めっちゃ蒸します、家で」とせいろが買ってよかったと話す。山本によると、せい