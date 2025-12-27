男ならときには一人で旅に出たいと思うもの。ですが、彼女へのケアを怠ると、せっかくの一人旅に水を差す結果になりそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼女の機嫌を損ねずに一人旅をする方法」をご紹介します。【１】「今度はふたりで行きたいね」と彼女を誘う「『やっぱりふたりで行きたかった』って言われると全部帳消し（笑）」（２０代女性）など、たとえリップサービスであっても、