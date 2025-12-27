JR西日本によりますと、山陽新幹線の下りのピークは27日で、日中はすでにほぼ満席だということです。午前９時過ぎ、JR岡山駅の新幹線下りホームには家族連れや大きな荷物を持った人の姿が多く見られました。 （東京から帰省）「ばあばと遊ぶ」「おいしいものたくさん食べさせてあげたいです」 （千葉から旅行）「アンパンマン列車に乗るために来ました」「アンパンマン好き！」 （兵庫から帰省）Ｑ．おば