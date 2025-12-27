27日、JR高松駅で帰省ラッシュがピークを迎えています。午前10時ごろ、岡山からマリンライナーが到着すると改札口は帰省客を出迎える人たちでにぎわっていました。 （大阪から）「実家でみんなでゆっくりごはん食べながら過ごそうかな」 （福岡から）「きょうから２週間ほど楽しんでもらおうかな」「たっぷりうどん食べて帰らせたいと思う」 JR四国によりますと、27日のマリンライナー・下りの指定