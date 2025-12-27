普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「歎美」はなんて読む？「歎美」という漢字を見たことはありますか？「歎」は「嘆」の書き換え字です。いったい、「歎美」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ