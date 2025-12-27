将棋界の絶対王者、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、意外な“弱音”を吐露して周囲を驚かせた。【映像】「怖い人」？やや緊張した表情の藤井六冠ABEMAの年末対談企画に出演した藤井竜王・名人は、将棋界をテーマにしたドラマ『MISS KING』に主演した俳優のん（32）と初対面した。対談冒頭、ドラマを事前に視聴していたという藤井竜王・名人は、のん演じる主人公・国見飛鳥の迫真の演技に圧倒されていた