お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。尿管結石に苦しんでいることを明かした。金ちゃんは「この年末に尿管結石の痛みに耐えながら仕事で色んなコスプレさせてもらってます」とし袴姿や警察官の制服を着た姿を投稿。続けて「皆さん腰や脇腹が痛くなって血尿がでたら尿管結石です！！」とし「年末体調にはくれぐれも気をつけてください」と呼びかけた。フォロワーからは