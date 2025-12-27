群馬県の関越道で56台以上が絡む多重事故があり、1人が死亡、26人がけがをしました。事故の影響で現在も一部の区間で通行止めが続いています。【映像】現場の様子きのう午後7時半、関越道の水上インターチェンジ付近で「玉突き事故が発生して集団災害」と通報がありました。警察などによりますと、中型トラックに大型トラックが衝突したのをきっかけに56台以上が絡む事故が起き、車両から出た火が燃え広がりました。この事故