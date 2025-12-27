バレーボール女子元日本代表の大友愛さん（43）が、26日Instagramを更新。バレーボール女子日本代表として活躍する長女・美空選手（19）との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】大友愛さんの「みんなそっくり」と話題の家族ショット19歳で日本代表に選出された大友さん。2004年のアテネオリンピックに出場すると、その2年後に現役を引退していた。しかし2008年に現役復帰すると、ロンドンオリンピックに出場