都内にいながら本場シンガポールの味を楽しめると話題の「SINGAPORE CUISINE SINKIES（シンガポール キュイジーヌ シンキーズ、以下シンキーズ）」。屋台料理から家庭の味まで、多民族国家の多様な食文化を丁寧に再現しているレストランです。現地から直輸入した調味料や食材を使った本格料理は、初めてでもどこか懐かしい味わい。「シンキーズ」の魅力やレシピコンテストでの活躍ぶりに迫り