関越自動車道は、事故の影響で通行止めが続いています。きのう夜、群馬県みなかみ町の関越自動車道下り線でトラックなど50台以上が絡む事故があり、現在も湯沢インターチェンジと月夜野インターチェンジの間の上下線で通行止めが続いています。解除の見通しは立っておらず、NEXCO東日本は上信越自動車道や磐越自動車道などのルートで迂回するよう呼びかけています。