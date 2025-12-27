思春期の子どもの10人に1人が発症すると言われている「起立性調節障害」。【映像】「意識がない」起立性調節障害の高1が朝起きれない様子（実際の映像）健康な人の場合、あおむけの状態から立ち上がると、下半身にたまった血液が、自律神経の動きで全身に行き渡る。ところが起立性調節障害は、自律神経の働きが悪く、朝起き上がるときに血液が行き渡らず、特に脳の血液が不足する。実態が知ら