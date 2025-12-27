広島は27日、湘南からFW鈴木章斗（22）を完全移籍で獲得したことを発表した。鈴木はクラブを通じ「湘南ベルマーレから加入することになりました鈴木章斗です。このチームでタイトルを取れるよう、日々努力し信頼されるような選手になれるように頑張ります！応援よろしくお願いします」とコメントした。鈴木は湘南側からもコメントを発表。「正直、この決断をするのは簡単ではありませんでした。今年キャプテンとしてJ2に落と