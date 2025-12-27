年末年始を古里で過ごす人たちの帰省ラッシュが２７日に本格化し、各地の駅や空港は混雑した。ＪＲ東京駅の新幹線ホームでは、スーツケースやおみやげを持った家族連れらで混み合った。青森県三沢市の実家に帰省する東京都江戸川区の会社員女性（４５）は「１２月に地震があって高齢の両親が心配。家具の固定を手伝い、年末年始はゆっくり過ごさせてあげたい」と話した。ＪＲ東日本によると、東北や上越、北陸新幹線は２７日